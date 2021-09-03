«الأقصر للسينما الأفريقية» يعلن موعد دورته الـ11.. وأوغندا ضيف شرف المهرجان  

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حدد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد رئيسه ومؤسسه موعد انطلاق دورته الحادية عشرة في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022 .

وأكد رئيس المهرجان أن الدورة المقبلة سوف يتم تكريم السينما الأوغندية نظراً لنشاطها الكبير وتطور صناعة السينما هناك في المرحلة الأخيرة، وكذلك انتشار الفيلم الأوغندي وتوزيعه خارج حدوده في عدد من الدول الأفريقية المجاورة وكذلك وجود جيل جديد يكافح لتطوير السينما الأوغندية والنهوض بها والوصول للعالمية والمشاركة في المهرجانات الدولية.

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

وعبر أيضا سيد فؤاد عن سعادته بموافقة النجم الكبير محمود حميدة على الإستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان نظرا لاقتناعه بأهمية دور المهرجان في دعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة من خلال السينما وكذلك لأهتمامه الشخصي بملف أفريقيا حتي قبل إنشاء مهرجان الأقصر نفسه .

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان أن إدارة المهرجان أرسلت بموعد الدورة الحادية عشر إلى اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة تلك الدورة التي ستنطلق في الفترة من الجمعة 4 مارس إلى الخميس 10 مارس 2022، تنسيقاً مع المهرجانات الأفريقية في العالم لوجود أجندة ثابته فالمهرجان يقام في مارس من كل عام حفاظاً على موعده الرسمي الثابت، وأعلنت الحسينى عن إطلاق استمارة اشتراك الأفلام في المسابقات الرسمية للمهرجان ( مسابقة الأفلام الروائية الطويلة / مسابقة الأفلام الروائية القصيرة / مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة / مسابقة الدياسبورا «أفلام الأفارقة في الشتات» )

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والاثار والشباب والرياضة والخارجية. وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر وبرعاية البنك الأهلي المصري.