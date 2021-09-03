صحة الغربية سحب عينات من الصرف الصحي وتحليلها بقري ومراكز المحافظة

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وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزاره الصحه بالغربية، بتشديد الرقابة على محطات الصرف والمصارف الموجوده في نطاق المحافظة وسحب عينات منها بالتنسيق مع الشركه القابضه لمياه الشرب وشؤون البيئة، لضمان مطابقتها للمواصفات.

وقام الدكتور أحمد الفقي مدير إدارة صحة البيئة بالمديرية، بالتنسيق مع شركه المياه والصرف الصحي وشئون البيئة بالمرور على محطات الصرف الصحي وتم سحب عينات من معظم محطات والمصارف ومنشآت صناعيه تصرف عليها في كل من سمنود والسنطه وزفتي وارسالها للتحليل في الجهات الثلاث للتاكد على مطابقتها للمواصفات وتلافي السلبيات حال وجودها ومحاسبه أي منشأه صناعيه في حال عدم مطابقة صرفها للمواصفات.