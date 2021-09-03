جريمة تهز الكويت .. شاب يقتل شقيقته بطريقة وحشية بعد وصول الشرطة

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تصدر هاشتاج #جريمة_تيماء موقع التدوين تويتر، في الكويت، بسبب واقعة قتل شاب لشقيقته، في التفاصيل أفادت وسائل اعلام محلية أن السلطات الأمنية تلقت بلاغاً سابقاً من الضحية يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل.

وأضافت التقارير أن رجال الأمن وصلوا إلى منزل الضحية وطلبوا من الجاني إثبات أن شقيقته لا تزال على قيد الحياة، فقام بدخول المنزل ونحرها ثم خرج وسلّم نفسه.

إلى ذلك نقلت صحيفة «القبس» عن مصادر أمنية مطلعة أن القتيلة كانت قد أبلغت عمليات الداخلية بأنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها.

وأوضحت المصادر أن الجاني من مواليد 1985، وقد استخدم سكيناً لنحر شقيقته، يشار إلى أن السلطات الرسمية لم تصدر تعليقاً حتى الآن بخصوص الجريمة.

وجاءت الكثير من التعليقات الغاضبة عبر تويتر، عن الواقعة، فقال أحد المغردين ثلاث نساء قتلن في الكويت في غضون عشرة أيام. ثلاث أرواح زهقت فقط لأنهن نساء. ثلاث نساء قتلن لا من غريب ولا من لص ولا من معتدي، قتلن من أقارب أحببنهم ووثقن بهم.«، وتابع آخر:» ما اكرمهن إلا كريم وما اهانهن إلا لئيم،،، كيف حال من قتلهن،،، لا زال الجهل قابعا رغم التقدم المادي«.