جلسة عرفية تنهي نزاع جنائي بين قريتي القايات وطنبدي في المنيا

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نجحت اللجان العرفية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شمال المنيا، في إنهاء نزاع جنائي، نشب بين أفراد قرية القايات بمركز العدوه، وآخرين من قرية طنبدي بمركز مغاغة، في إعقاب قيام أحد الأشخاص بقتل طالب للحصول على مبالغ مالية كانت بحوزته، ومقتل المتهم خلال أيام من الواقعة الأولي، أثناء العمل بأحدي المزارع بالنوبارية بطريق إسكندرية الصحراوي.

عقدت جلسة الصلح بمنزل ياسر أيوب، بقرية الشيخ زياد بمركز مغاغة، بحضور جميع الإطراف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين من الطرفين، حيث اقر الجميع التصالح، ووقعوا على محضر تصالح وتراضي بين الجانبين، يتضمن شرط جزائي مليون جنية، لمن يخالف بنود الصلح.

كما تنازل الطرف الأول أبناء «قرية القايات» عن حقوقهم الأدبية والمادية، لنزع فتيل الفتنة، والثأر بين الجانبين، وحقن الدماء، وكرامة للمشاركين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كانت منطقة النوبارية بطريق الإسكندرية قد شهدت جريمة قتل عندما قام أحد العمال بقتل طالب يعمل بأحدي المزارع للاستيلاء على 5 آلاف جنية، بتهشيم رأسه، وقد تم الثأر من المتهم خلال 4 أيام فقط من ارتكاب الجريمة.