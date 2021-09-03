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انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدًا

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انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدًا انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدًا

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تنطلق غدا السبت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ،حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية في تمام الساعة العاشرة صباحاً ولمدة ٣ ساعات، فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة الأحد الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية وسط اجراءات احترازية وأمنية مكثفة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تخصيص 340 لجنة سير لعقد امتحانات الثانوية العامة دور ثان، ويبلغ عدد طلاب الدور الثانى نحو 141000 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية بالشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي ، أدبي).

وأعلنت الوزارة انتهاء كافة استعداداتها لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية والإدارات تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات المنتدبين للجان السير،و المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.
وشددت الوزارة على ألا تتجاوز أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وأكدت على موعد بدء الامتحان في تمام الساعة العاشرة صباحًا والتشديد على حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش.
ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تطبيق قواعد إجراء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة كما هي ويسمح بخوضها لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة .
وقال: «يحصل الطالب في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة على ٥٠% من النهاية الكبرى لدرجة المادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط».

وأضاف أنه يسمح للطلاب بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالدرجة كاملة، في حالة الطلاب الحاصلين على إذن رسمي بالموافقة على تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الأول” للدور الثاني بالدرجة الفعلية، نظرا لتغيبهم عن امتحانات الثانوية العامة “الدور الأول” لظروف مرضية أو قهرية أو الذين أصيبوا أثناء الامتحانات بأي أمراض خلال أسبوع فقط من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاضعة في أعمالها لهذا القانون، وقال: “نحن لا نستطيع السماح بدور ثانٍ بدرجة أكثر من ٥٠٪؜ أو دور ثانٍ للراسبين في أكثر من مادتين حسب نص القانون”.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين لهم حق دخول الدور الثاني في هذه المواد للعام الدراسي 2020/2021، وذلك عبر الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/ar/exams-subjects-outside2/

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه للسيد رئيس لجنة السير في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.

المصرى اليوم

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