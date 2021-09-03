سقوط متهم بتزوير شهادات الدكتوراة والماجستير فى الازبكية

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجرائم المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص فى الأزبكية لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى بالعجوزة بالجيزة وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى إصدار شهادات بدرجات علمية ومهنية "دبلوم – ماجستير – دكتوراه" فى تخصصات مختلفة منسوب صدورها لكيانات ومؤسسات وهمية، وترويجه لتلك الشهادات على عملائه من راغبى الحصول عليها ممن يصعب حصولهم عليها بالطرق المشروعة نظير مبالغ مالية بقصد تحقيق ربـــح مالى غـــير مشروع.

وعير بحوزته على "4 كارنيهات منتحلاً بها صفات وهمية- كمية من المحررات مدون بها أسماء وبيانات لبعض من عملاء الأكاديمية مثُبت بها التخصصات التعليمية التى يرغبون فى الإلتحاق بها فى الأكاديمية فى تخصصات مختلفة- 269 شهادة بأسماء مختلفة- 174 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفين- جهاز كمبيوتر- كمية من الأوراق تستخدم فى إصدار الشهادات التى تمنحها الأكاديمية- مكبس يدوى- 6 أكلاشيهات ببصمات مختلفة لتلك الكيانات الوهمية والمستخدمة فى إصدار الشهادات المضبوطة"