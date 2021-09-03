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ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج ..زور مهن ووظائف لتسفير المواطنين والنصب عليهم

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ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج ..زور مهن ووظائف لتسفير المواطنين والنصب عليهم ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج ..زور مهن ووظائف لتسفير المواطنين والنصب عليهم

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أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج ، وآخر "حاصل على دبلوم " بمحافظة كفر الشيخ بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والقيام بالوساطة فى مجال إستخراج مصدرات الأحوال المدنية من خلال التواصل مع المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بمهن مغايره للحقيقة والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى لإجراءات السفر ، وكذا تراخيص قيادة "مزورة" ، وتجهيز المستندات ومهرها بأختام مقلدة للتقدم بها ضمن إستمارات إستخراج بطاقات الرقم القومى نظير حصولهما على مبالغ مالية.. بالإضافة إلى قيامهما بالتقدم إلى إستخراج بطاقات رقم قومى لشخصين بمهنة "سائق" بموجب رخصة قيادة مهنية منسوبة لإحدى إدارات المرور ، وبمخاطبة الجهة المعينة أفادت بأن التراخيص غير مسجلة "مزورة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهدافهما وأمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الوقائع المشار إليها بالإشتراك مع المتهم الهارب.

المصرى اليوم

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