فعل فاضح بالطريق العام ..ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير ارتكب الواقعة بمصر الجديدة

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تضررت سيدة من ارتكاب احد الأشخاص فعل فاضحا ضدها اثناء السير بمنطقة مصر الجديدة ،تبين من التحريات ان المبلغة كانت تسير بالطريق العام وقام صاحب مكتب استيراد وتصدير بارتكاب فعل خادث للحياة تجاه تلك السيدة .

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بتضررها من أحد الأشخاص "يستقل سيارة "لا تعلم أرقام لوحاتها" لقيامه بفعل خادش للحياء أثناء مروره بسيارته أمامها بدائرة القسم.

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بتكثيف التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك صاحب مكتب إستيراد وتصدير.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على ،تحرر محضر وباشرت الجهات المعنية التحقيق.