أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

فعل فاضح بالطريق العام ..ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير ارتكب الواقعة بمصر الجديدة

Print
فعل فاضح بالطريق العام ..ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير ارتكب الواقعة بمصر الجديدة فعل فاضح بالطريق العام ..ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير ارتكب الواقعة بمصر الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضررت سيدة من ارتكاب احد الأشخاص فعل فاضحا ضدها اثناء السير بمنطقة مصر الجديدة ،تبين من التحريات ان المبلغة كانت تسير بالطريق العام وقام صاحب مكتب استيراد وتصدير بارتكاب فعل خادث للحياة تجاه تلك السيدة .

تبلغ لقسم شرطة الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بتضررها من أحد الأشخاص "يستقل سيارة "لا تعلم أرقام لوحاتها" لقيامه بفعل خادش للحياء أثناء مروره بسيارته أمامها بدائرة القسم.

واقرا أيضا

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2404299

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك صاحب مكتب إستيراد وتصدير.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على ،تحرر محضر وباشرت الجهات المعنية التحقيق.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030