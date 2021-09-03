«عطية»: لقاء قريب مع محافظ القاهرة لإعادة أرض «المحامين العرب» بمدينة نصر

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أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، أنه عندما تولى النقابة في مارس 2020، لم يسلمه أحد شيء في النقابة أو اتحاد المحامين العرب، عن أرض اتحاد المحامين بمدينة نصر، في حين أن الأصول تقتضي أن يسلم السابق للاحق كافة الأمور، وأسرارها كي يكمل المسيرة، ومن ضمن الأمور التي حدثت إخفاء كل ما يتصل بالأرض المخصصة لاتحاد المحامين العرب، عام 2003.

وأضاف: «وسأغلب المصلحة العامة، وسأتدخل بوصفي نقيب مصر، ونحن دولة المقر، وسأسعى لدى السلطات لإلغاء هذا القرار الصادر من محافظة القاهرة، الذي صدر في أبريل ولم يعلن إلا أول أمس بالوقائع المصرية، وسألتقي محافظ القاهرة بخصوص الأمر كما سأتواصل مع جهات أخرى، إضافة للاحتفاظ بحقنا الدستوري في التقاضي، فالأمر مسألة مصلحة قومية لأن مصر هي دولة المقر لاتحاد المحامين العرب، وسوف أنجح في إلغاء القرار إن شاء الله».