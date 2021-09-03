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وزيرة التجارة : تعزيز التجارة بين و الامارات و تشجيع المستثمرين و نقل المعرفة

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وزيرة التجارة : تعزيز التجارة بين مصر و الامارات و تشجيع المستثمرين و نقل المعرفة وزيرة التجارة : تعزيز التجارة بين و الامارات و تشجيع المستثمرين و نقل المعرفة

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اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان والامارات ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند الى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وابوظبي، مشيرةً الى اهمية تنسيق الجهود والتعاون الكامل في مواجهة كافة الأزمات الطارئة وبصفة خاصة جائحة المستجد.


وقالت الوزيرة خلال اللقاء الموسع الذي عقدته مع عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، إن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز كافة أوجه التعاون بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة في مختلف المجالات لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتةً إلى أن الحكومية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حريصة على فتح أسواق ومجالات عمل جديدة بين البلدين خاصةً وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك بين مصر والإمارات.

وأشارت الوزيرة الى اهمية تفعيل العمل المشترك لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

ولفتت جامع الى ان حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة بلغ خلال النصف الاول من العام الجاري نحو مليار و596 مليون دولار، مشيرةً الى أن الطرفان اتفقا على تشكيل فريق عمل من الجانبين لبحث سبل تفعيل التبادل التجاري بين مصر والإمارات وإعادة النظر في هيكل المنتجات المتبادلة بينهما بما يتناسب مع حركة التنمية الصناعية والتكنولوجية التي تشهدها مصر والإمارات حالياً.

واكدت الوزيرة على الدور الهام لمجلس الاعمال المصري الاماراتي في تعظيم الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال، وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.

ومن جانبه أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الامارات حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية مع دولة مصر الشقيقة باعتبارها أحد اهم الشركاء التجاريين لدولة الامارات العربية المتحدة بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيراً الى ان السوق الاماراتي يعد أحد أهم الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية على المستويين الاقليمي والعالمي.

واشار الى اهمية التنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات لبحث سبل التعاون الممكنة بما يخدم التجارة بين البلدين، لافتاً الى حرص دولة الامارات العربية المتحدة على انجاح المشاركة المصرية بمعرض اكسبو دبي 2020 والمشاركة بجناح متميز يعكس مكانة مصر وثقلها على المستويين الاقليمي والعالمي.

المصرى اليوم

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