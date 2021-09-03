المعمل المرجعي: معمل كوفيد 19 ببنها نجح بنسبة 100% في الكشف عن الفيروس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بنجاح معمل كوفيد ١٩ ببنها وفقا لنتائج الإختبارات الحرفية للكشف عن ڤيروس كوڤيد ١٩ المستجد واجتيازه المقارنة بجداره بين ١٢ معمل للكوفيد بين الجامعات المصرية خاصةوبعض الجامعات كجامعة الإسكندرية والمشتركه بثلاث أجهزة لفحص الكوفيد والدمرداش المشاركه بجهازين

وقال الدكتور ابراهيم راجح مدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها ومؤسس معمل كوفيد ١٩ بجامعة بنها أن نتائج المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كشف عن تفوق معمل كوفيد ١٩ بجامعة بنها بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪

ووجه راجح الشكر للدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد الشافعى رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكي والدكتورة نيفين عبدالحفيظ مدير معمل كوفيد ١٩ .

ومشيدا بجهود فريق العمل كلا من نائب المعمل الفني الدكتورة داليا عبدالحسيب ومدير الجودة بالمعمل الدكتورة سيهام جوده ونائب المعمل للشؤون الإدارية الدكتور وليد عبداللطيف بالإضافة إلى الفريق المتميز من وحدة مكافحه العدوي وجميع اعضاء الفريق برئاسه الدكتورة عبير السيد

ودع«راجح» إلى آهمية التنسيق والتعاون بين الجامعات المصرية في مجال الابحاث من خلال برنامج تكاملى تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.