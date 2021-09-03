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ضبط 3005 قضية تموينية خلال شهر أغسطس في المنيا

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ضبط 3005 قضية تموينية خلال شهر أغسطس في المنيا ضبط 3005 قضية تموينية خلال شهر أغسطس في المنيا

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تمكنت الرقابة التموينية بمديرية تموين المنيا، بالتنسيق مع مباحث ، ضبط 3005 قضية تموينية خلال شهر أغسطس الماضي.

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، انه تم ضبط ٣٠٠٥مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية بالتعاون مع الجهات المعنية بينها 2405 مخالفة مخابز، و525 مخالفة نقص وزن، و22 عدم وجود ميزان، و338 محضر إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و48 محضر توقف، و92 محضر تصرف وتجميع، و70 محضر عدم الاحتفاظ بسجلات، و5 محاضر ماكينة، و1305 محضر أخرى متنوعة مابين عدم الإعلان، ومواعيد التشغيل، وعدم نظافة أدوات عجن.

كما تم ضبط 600 مخالفة و145 عدم إعلان أسعار، و24 سلع منتهية الصلاحية، و5 بيع أزيد من السعر، و34 منشأة بدون ترخيص، و22 ذبح خارج السلخانة، و12 محضر مواد بترولية، و5 بوتاجاز، و20 غش تجاري، و84 مخالفة القرار 113، و107 تجار تموين، و142 محاضر أخرى .

المصرى اليوم

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