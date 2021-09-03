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تقرير يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع معدل النمو

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تقرير يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع معدل النمو تقرير يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع معدل النمو

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يتوقع المحللون الاقتصاديون في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن يشهد الربع الثالث من العام الحالي، الجزء الأكبر من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي المتوقع للنصف الثاني من العام ككل، على خلفية تراجع إجراءات الإنفاق التحفيزي واستمرار اضطراب سلاسل الإمداد.

ونقلت بلومبرج عن تقرير أعده محللون في مورجان ستانلي بينهم إيلين زينتنر القول إن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو تسجيل معدل نمو قدره 2.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد أن سجل نموا بمعدل 6.5% خلال الربع الثاني.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد الأمريكي يبتعد حاليا عن مسار النمو القوي الذي سجله خلال النصف الأول من العام مدعوما بالإنفاق التحفيزي وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في ذلك الوقت.

في الوقت نفسه، فإن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي تأثر بتراجع الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات واستمرار انخفاض مخزون الشركات.

وأبقى محللو مورجان ستانلي على توقعات النمو خلال الربع الأخير من العام الحالي عند مستوى 6.7% من إجمالي الناتج المحلي.

كما يتوقعون استمرار نمو الدخل بوتيرة أعلى من نمو الإنفاق، وهو ما يشير إلى أن القوة الشرائية للأمريكيين لم تصل إلى ذروتها.

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