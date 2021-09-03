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أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

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أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر أمطار ورياح وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من اليوم إلى الأربعاء 8 سبتمبر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 3 سبتمبر إلى الأربعاء 8 سبتمبر 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

واعتبارا من الأحد 5 سبتمبر يحدث تحسن نسبي في الأحوال الجوية حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2- 3 درجات على كافة الأنحاء.

بينما هناك فرص سقوط أمطار خفيفة يومي الجمعة والسبت حيث هناك فرص سقوط أمطار يوم الجمعة على مناطق من جنوب سيناء، وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة 40% تقريبا، وتكون يوم السبت على مناطق من جنوب سلاسل البحر الاحمر واقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة 40% تقريبا.

وهناك فرص سقوط امطار حفيفة اعتبارا من يوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 30%.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة طوال هذه الأيام مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الانحاء ليلا .

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 85% إلى 90% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 89% إلى 90% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%.

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 55% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 50% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%.

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 25% إلى 30% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 3 سبتمبر إلى الأربعاء 8 سبتمبر 2021.

- درجات الحرارة الجمعة 3 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والمحسوسة 36، وعلى السواحل الشمالية 31 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 41، وعلى شمال الصعيد 36 درجة والمحسوسة 38، وعلى جنوب الصعيد 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة االسبت 4 سبتمبر2021:

على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والمحسوسة 36، وعلى السواحل الشمالية 31 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 41، وعلى شمال الصعيد 35 درجة والمحسوسة 37، وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 45 درجة.

- درجات الحرارة الاحد 5 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 32، وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 40، وعلى شمال الصعيد 36 درجة والمحسوسة 38، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 6 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 32، وعلى جنوب سيناء 38 درجة والمحسوسة 40، وعلى شمال الصعيد 35 درجة والمحسوسة 37، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 7 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 32، وعلى جنوب سيناء 36 درجة والمحسوسة 38، وعلى شمال الصعيد 35 درجة والمحسوسة 37، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

- درجات الحرارة الاربعاء 8 سبتمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والمحسوسة 31، وعلى جنوب سيناء 37 درجة والمحسوسة 40، وعلى شمال الصعيد 35 درجة والمحسوسة 37، وعلى جنوب الصعيد 40 درجة والمحسوسة 41 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 3 سبتمبر إلى الأربعاء 8 سبتمبر 2021.

May be an image of ‎text that says '‎viation Ministry Egyptian Cairo RSMC- 2021 رةرطب حالة الطقس إلى الادار العامة لتحالين احل بقيم طقس حار رطب القاهر الكبر جنوب سيناء وجنوب البلاد علیکا الاربعاء سبتمبر الثلاثاء الإنحاء سبتمبر 37 سبتمبر 37 36 35 36 38 38 المسطحات 39 39 والسريعة القاهرةوالوجهلب السواحل الشمالية جنوب شمال جنوب على الشمالية والوجه البحري مائية الصباح لقاهرة متقطعة %40) .(تقرييا الاحمر واقصی جنوب البلاد امطار 2021 فرص امطار على صغرى)%) الثلاثاء سقوط خفيفة المنطقة 35-30 45-40 35-30 25-20 90-85 92-89 60-55 القاهرة والوجه الشمالية جنوب سيناء تتمنى السلامة لواء جوي مشام حسن طاحون رئيس مجلس الإدارة الهينة العامة للأر‎'‎

المصرى اليوم

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