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حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي

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حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي

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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي مخاطبته جمهور الفارس الأبيض دائمًا بأنه لا توجد مؤامرة ضد النادي، داعيًا أبناء النادي إلى النظر إلى مصلحة الزمالك فقط وليس المصلحة الشخصية، قائلا «لا أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك من أحد».

وأضاف كابتن حسين لبيب، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة القاهرة والناس، أننا لو اتفقنا وتوحدنا ووقفنا وراء أي شخص في نادي الزمالك سينجح النادي، قائلًا: «النهارده فلان دخل نادي الزمالك تبدأ الحرب عليه عشان غيره يأخذ مكانه».

وتابع: «نادي الزمالك رفض عقوبة شيكابالا، مؤكدًا أن الزمالك لم يخطئ.. المخطئ هم منظمو احتفالية تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري، ولم يكن هناك بروتوكول من اتحاد الكرة واللجنة المنظمة للاحتفالية».

المصرى اليوم

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