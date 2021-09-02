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قال على المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية،أن شركات السياحة تناشد المملكة العربية السعودية برفع مصر من قائمة الدول المحظورة، موضحا ان لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بالاسكندرية والبحيرة ومطروح عقدت اجتماع، وأوضحت أنه قد حان الوقت للسماح برحلات العمرة من مصر، خاصة بعد الإنتهاء من التعاقد مع شركة تأمين تقوم بتأمين المعتمر المصري بصورة كاملة من حيث الحصول على اللقاح المعتمد للسفر بالإضافة إلى تغطية تكاليف إجراء تحليل PCR المطلوبة سواء في مصر أو في المملكة السعودية وتغطية رد مبلغ العمرة للمعتمر في حالة عدم سفره بسبب الإصابة بفيروس كورونا

و بهذا وبعد التوصيات التي نتجت عن اجتماع لجنة السياحة الدينية أصبحت الأمور طيبة في كل ما قد يكون سبب لتعطيل السفر إلى العمرة

لذلك نناشد الجهات المختصة بالمملكة بمراجعة الإجراءات التي اتخذت لتأمين المعتمرين وسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة مع استعدادنا لتنفيذ كل ما ترونه ضروري لإعادة تشغيل رحلات العمرة من مصر.

أولا ً: حفاظاً على شركات السياحة من التعرض لأى عقوبات بسبب وقف العمرة القهرى في أي وقت نوصي بإضافة بند في العقد بين المعتمر وشركة السياحة المفعل على البوابة المصرية للعمرة يتضمن أنه في حالة وقف السفر القهرى بقرار مصرى أو سعودى يلزم المعتمر الذي تم إلغاء العمرة الخاصة به بإنتظار استعادة المبالغ المسددة من شركة السياحة إلى جميع الجهات المختلفة والخاص ببرنامج المعتمر حتى تستطيع الشركة رد المبالغ المسددة له .

ثانياً: نظراً لحالة الإرهاق المادى التي وصلت لها شركات السياحة بعد توقف دام لأكثر من ١٨ شهر حتى الآن نوصي بأن يكون مبلغ التأمين المالى الذي نص عليه قانون بوابة العمارة المصرية للشركات العاملة بالعمرة هو مبلغ رمزي لا يتعدى العشرون ألف جنيه مع تعضيد شيك بإسم الشركة عليه صحة توقيع من البنك بأى مبلغ ترونه يناسب هذا الموسم .

هذا الإجراء هو إجراء استثنائي لهذا الموسم فقط حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الشركات العمل في العمرة ولا يقصي أحد بسبب الأزمة المالية التي يعانى منها أكثر من ٩٥ ٪ من شركات القطاع

ثالثاً: اعتبار هذا الموسم استثنائي باستثناء المشرفين هذا العام بالعمل مع جميع الشركات والسماح للشركة باستعانة مشرف آخر مقيد لدى شركة أخرى حيث ان جائحة كورونا تسببت في نقص كبير في عدد المشرفين لتركهم العمل واتجاههم إلى اعمال أخرى شرط قيد المشرف في وزارة السياحة.