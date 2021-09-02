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جنش يوضح موقفه من الانضمام إلى الأهلي ويعتذر لـ«جعفر»

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جنش يوضح موقفه من الانضمام إلى الأهلي ويعتذر لـ«جعفر» جنش يوضح موقفه من الانضمام إلى الأهلي ويعتذر لـ«جعفر»

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كشف محمود جنش، حارس مرمى ، تفاصيل أزمته الأخيرة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأبيض.

وقال جنش خلال لقاءه عبر برنامج «يحدث في » عن أزمته مع الزمالك: «حسين لبيب تحدث معي منذ يومين والأزمة انتهت، وكارتيرون قال إن هذا وارد في الكرة، ولا توجد مشكلة وهو الأمر الذي أكده حسين لبيب وحسين السيد».

تابع: «وضع طبيعي لنادي الزمالك أن يكون لديه في كل مركز أفضل اللاعبين والحراس يكونون على مستوى عالي، بالنسبة لي لا توجد مشكلة، وأهم شيء يكون التنافس مشروعا».

وبسؤاله هل من الممكن أن ينضم للأهلي؟ أجاب: «تلقيت عرضا من الأحمر من قبل، ولكن أنا متواجد في الزمالك منذ 11 عاما ولا توجد لدي أزمة مع النادي والجماهير».

وواصل: «كنت سعيدًا بحديث حسين لبيب معي، وتقابلت مع كارتيرون وقمت بمصافحته».

واستكمل: «كارتيرون هو كان صاحب قرار خروجي من المعسكر، وكنت أشارك في المباريات والمدير الفني هو من قرر التغيير، أنا حاليًا مستمر مع الأبيض وجددت عقدي».

أردف: «أعتذر لفاروق جعفر، لأن أكونت الإنستجرام الخاص بي تمت سرقته ونشر شيء مسيء». اختتم: «ليس لدي مشكلة لو النادي طلب رحيلي، لدي عروض من كل أندية الدوري الممتاز، طبيعي كلاعب في الزمالك يكون لدي عروض، ولكن الأهم ما الذي يريده النادي».

المصرى اليوم

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