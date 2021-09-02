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أوباما يوضح حقيقة رحيله عن

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أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك أوباما يوضح حقيقة رحيله عن

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أكد يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه مستمر مع الفريق، مشيرًا إلى أنه تلقى ثلاثة عروض من وقطر في الفترة الماضية.

وقال أوباما في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي »: «أحب الزمالك ومستمر معه، وزوجتي كان وشها حلو على وحصدنا لقب الدوري».

وأكمل: «أي شيء يحدث في نادي الزمالك يتم تضخيمه، أي أحد يلعب في صفوف الفارس الأبيض يكون تحت ضغط إعلام والجماهير، والذي يتحمل الضغط هو الذي يستمر في الفريق».

وعن العروض التي تلقاها، قال: «خلال الستة أشهر الماضية تلقيت عرضين من السعودية وأخر قطري، الثلاثة عروض إعارة بنية الشراء، ولم أتحدث في شيء ولم أتدخل سواء بالقبول أو بالرفض، أنا تحت أمر النادي ومستمر معه».

وبشأن عدم انضمامه لمنتخب مصر، أشار: «أتدرب وأعمل كل ما على، والانضمام لمنتخب مصر شرف كبير، ولكن تحدث أشياء خارجة عن إرادتي، وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم».

المصرى اليوم

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