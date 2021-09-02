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أكد يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه مستمر مع الفريق، مشيرًا إلى أنه تلقى ثلاثة عروض من السعودية وقطر في الفترة الماضية.

وقال أوباما في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «أحب الزمالك ومستمر معه، وزوجتي كان وشها حلو على وحصدنا لقب الدوري».

وأكمل: «أي شيء يحدث في نادي الزمالك يتم تضخيمه، أي أحد يلعب في صفوف الفارس الأبيض يكون تحت ضغط إعلام والجماهير، والذي يتحمل الضغط هو الذي يستمر في الفريق».

وعن العروض التي تلقاها، قال: «خلال الستة أشهر الماضية تلقيت عرضين من السعودية وأخر قطري، الثلاثة عروض إعارة بنية الشراء، ولم أتحدث في شيء ولم أتدخل سواء بالقبول أو بالرفض، أنا تحت أمر النادي ومستمر معه».

وبشأن عدم انضمامه لمنتخب مصر، أشار: «أتدرب وأعمل كل ما على، والانضمام لمنتخب مصر شرف كبير، ولكن تحدث أشياء خارجة عن إرادتي، وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم».