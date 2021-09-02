جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب مصري اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفي.

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة خالد محمد مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب قام بتكليف محمد دهشان عبدالحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب مما اسفر عن وجود 484 عبوة من مستحضرات التجميل بين طيات الملابس.

قرر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.