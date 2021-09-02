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لبيب يؤكد اقتراب عبد الله السعيد من

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لبيب يؤكد اقتراب عبد الله السعيد من الزمالك لبيب يؤكد اقتراب عبد الله السعيد من

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قال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي أنه يرى ضرورة التعاقد مع لاعب وسط فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالا الصيفية الحالية.

وأكد لبيب على وجود مفاوضات مع إدارة بيراميدز من أجل الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ36 عاما بعد تواقق واتفاق مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون واللجنة الفنية.

وأضاف حسين لبيب خلاله ظهوره التلفزيوني عبر شاشة القاهرة والناس، انه يحرص على التواصل مع رؤساء الزمالك السابقين مثل كمال درويش وممدوح عباس ومرتضى منصور.

وكانت عدة تقارير أكدت اقتراب عبدالله السعيد من ارتداء القميص الأبيض خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوف الزمالك في الموسم المقبل خاصة بعد التدعيمات القوية التي قام بها المنافس التقليدي النادي الأهلي.

المصرى اليوم

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