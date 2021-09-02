فصل الكهرباء عن بعض قرى مركز بني سويف 3 ساعات للصيانة (التفاصيل)

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف،أنه من المقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز سويف،وذلك على مدار 6 أيام بداية من «السبت المقبل 4 سبتمبر الجاري وحتى الخميس 9 من نفس الشهر ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك القرى

ووفقاً لبيان القطاع..يتم فصل التيار يومي:السبت والأحد«4و9/5»عن قرية شريف باشا، ويوم«الإثنين 9/6» عن قرية أبوسليم، ويوم «الثلاثاء 9/7» عن الكوم الأحمر، ويوم«الأربعاء 9/8» عن قرية منشأة عاصم، و«الخميس 9/9» عن الحمرايا شرق النيل ،وذلك (لمدة 4 ساعات) اعتباراَ من الساعة 7 صباحاً حتى 11 صباحا ،على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين عاليه

وإذ يتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،فأنه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة