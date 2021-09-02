السودان يوافق على استضافة عدد من اللاجئين الأفغان

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عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني مساء اليوم جلسة طارئة بالقصر الجمهورى برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى.

وأوضح وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس في تصريح صحفي ان المجلس ناقش المشكلات التي تعيق الإنتاج في مناطق البترول والتعدين وأن المجلس أمن على الحقوق المجتمعية وضرورة وضع استراتيجية تنموية عاجلة لمعالجة قضايا المناطق المتأثرة مع تفعيل الآلية الرباعية المكونة من الحكومة المركزية والولايات والشركات العاملة وأصحاب المصلحة والتشديد على توفير المطلوبات المشروعة وحسم الفوضي وأعمال التخريب التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني.

وأبان وزير الدفاع أن المجلس استمع إلى وصف وايجاز مهني من المفوضية القومية للحدود واطمأن على الوثائق والخرط المعتمدة والداعمة لخارطة السودان السياسية والتي تؤكد سلامة الموقف القانوني من النزاعات.

وأشار إلى أن المجلس استمع إلى تنوير حول الأنشطة الضارة في الحدود الشمالية الغربية مع دولة ليبيا في منطقة المثلث من تجارة للمخدرات والبشر وتهريب للسلع والسيارات والأسلحة بجانب الهجرة غير الشرعية.

واضاف وزير الدفاع أن المجلس ناقش موضوع استضافة مجموعة محدودة من الجنسيات الأفغانية في البلاد ولفترة معلومة، مستعرضاً كافة الجوانب المتعلقة بالأمر مبينا أن المجلس أبدي موافقته المبدئية استجابة للنداء الإنساني مع اخضاع الأمر لمزيد من الترتيبات والإجراءات التي تحفظ الحقوق.

وقال وزير الدفاع أن المجلس أستمع إلى تنوير أمني حول أحداث منطقة سوبا وما تم من احتكاكات بين الأجهزة الأمنية ومنسوبي بعض حركات الكفاح المسلح، مبينا أن المجلس أشاد بالأداء المهني والحكمة التي تحلت بها القوات المنفذة لعملية اخلاء مجمع رهف.

وقال وزير الدفاع أن المجلس وجه القوات النظامية والأجهزة الأمنية باستمرارية الحملات وضبط كل التفلتات والتحركات والأنشطة الهدامة.

وأوضح أن المجلس جدد تقديره للجهود المبذولة في سبيل ارساء دعائم السلام، وثمن الأدوار التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وعبر عن شكره للمواطنين على تفهمهم لكافة التدابير والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن في البلاد.