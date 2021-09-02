ختام البرنامج التدريبي لفرق قياس الجودة بالمدارس في شمال سيناء وتكريم المشاركين

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اختتم مساء اليوم الخميس البرنامج التدريبي حول «آليات الدعم الفنى لفرق قياس الجودة بالادارات التعليمية»، والذى نظمته إدارة الجودة في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

وأكدت الدكتورة أزهار عبدالمنعم تلة مدير إدارة الجودة في المديرية أن البرنامج التدريبى استمر لمدة 3 أيام في مقر مركز مصادر التعلم والبحوث التطبيقية بجوار مدرسة عماد الدين الثانوية بالعريش، وذلك تحت اشراف كل من: سماح أبوخزيم رئيس قسم الجودة بالادارة التعليمية بالعريش، خضر أبوالفتوح، شعبان على، محمد عقل، الدكتور صلاح فاروق، محمد عبدالناصر، وانجى أحمد أعضاء فريق الجودة بالادارة.. حيث قام بالتدريب الدكتور سعد عامر مدير مركز مصادر التعلم والبحوث التطبيقية بحضور فرق قياس الجودة بالادارات التعليمية بهدف تدريبهم لقياس الجودة بالمدارس في مختلف الادارات لتقديم المدارس للاعتماد وفقا لخطة الجودة خلال العام الدراسى الجديد .

وأضافت أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة قام بتكريمهم ومنحهم شهادات التقدير تقديرا لمشاركتهم المتميزة والفعالة في البرنامج التدريبى.. مما يعود على دعم واعداد المدارس للجودة التعليمية.