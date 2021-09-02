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محمد العرابي: القمة الثلاثية جاءت للتنبيه بضرورة حل القضية الفلسطينية

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محمد العرابي: القمة الثلاثية جاءت للتنبيه بضرورة حل القضية الفلسطينية محمد العرابي: القمة الثلاثية جاءت للتنبيه بضرورة حل القضية الفلسطينية

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قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق إن انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح والعاهل الأردني الملك عبد الثاني ملك الأردن والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن في قصر الاتحادية جاءت في وقت يتغير فيه العالم - بعد سيطرت طالبان على أفغانستان -، لتنبيه الجميع إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية، ووضعها في سلم الأولويات.

وأضاف محمد العرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد أن اللقاء الذي جري بين الرئيس الفلسطيني ووزير الدفاع الإسرائيلي قد يحمل شيئا جديدًا للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك زيارة قريبة لـ نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل إلى القاهرة بشأن القضية الفلسطينية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق أن وضع الحقائق أمام العالم لإيجاد أي فرصة للحل، كان هدفا من القمة الثلاثية، موضحًا أن العالم الجديد ما بعد أفغانستان، يجب أن يحمل صفحة جديدة في العلاقات الدولية وينبغي على الجميع إدراك أنه إذا لم يكن هناك تفاهم بين كل الأطراف سيواجه العالم أزمة بسبب الإرهاب الذي قد يخرج من المنطقة.

وأردف محمد العرابي أن لديها القدرة على إفشاء السلام في المنطقة، وإقناع العالم بخطورة الوضع الذي طرأ على الساحة الدولية بعد، قفز طالبان على رأس السلطة في أفغانستان، وبلورة موقف عربي للدول الرئيسية الثلاث الفاعلة على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي لإحياء عملية السلام.

المصرى اليوم

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