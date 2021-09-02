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إنجلترا تهزم المجر برباعية نظيفة

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إنجلترا تهزم المجر برباعية نظيفة إنجلترا تهزم المجر برباعية نظيفة

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عزز الإنجليزي صدارته بفارق خمس نقاط في المجموعة التاسعة بتصفيات لكرة القدم بعد فوزه السهل 4- صفر على المجر في استاد بوشكاش اليوم الخميس.

منح رحيم سترلينج التقدم للإنجليز في الدقيقة 55 بعد شوط أول محبط مستغلا تمريرة ميسون ماونت، وصنع سترلينج الهدف الثاني بعد ثماني دقائق حين مرر كرة غيرت اتجاهها ووصلت إلى هاري كين ليضاعف التقدم.

وحول هاري مجواير النتيجة إلى 3-صفر في الدقيقة 69 بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها لوك شو ثم أضاف ديكلان رايس الهدف الرابع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وربما تواجه المجر، التي تقضي بالفعل عقوبة اللعب مباراتين على أرضها بدون جماهير في مسابقات اليويفا بسبب أحداث شغب خلال بطولة أوروبا 2020، عقوبات أخرى من الفيفا بعد إلقاء مقذوفات على لاعبي انجلترا في مناسبتين.

وذكرت محطة (أي تي في) أن بعض المشجعين المتعصبين وجهوا صيحات تشبه أصوات القردة تجاه سترلينج والبديل جود بلينجهام.

المصرى اليوم

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