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فيفا يهنئ بلقب الدوري

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فيفا يهنئ الزمالك بلقب الدوري فيفا يهنئ بلقب الدوري

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أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خطابًا إلى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة يهنئ خلاله نادي بمناسبة تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي أن فوز الزمالك بالدوري جاء نتيجة مجهود كبير، وطلب من رئيس الاتحاد المصري نقل تهنئته إلى جميع من شاركوا في تحقيق البطولة.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، وأنهى الفريق المسابقة برصيد 80 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة.

المصرى اليوم

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