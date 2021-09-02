تقرير: بايدن وبينيت يجددان اتفاقاً نووياً سرياً

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جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال لقائهما في البيت الأبيض الجمعة الماضية، اتفاقاً نووياً سرياً بين البلدين، يوصف بـ«الاستراتيجي»، يتيح لإسرائيل تطوير برنامجها النووي العسكري، بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي.

وذكر مسؤول إسرائيلي مطلع على اجتماع البيت الأبيض للموقع أن بايدن وبينيت جددا التأكيد على «التفاهمات الاستراتيجية» بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ما يتعلق بالبرنامج النووي العسكري الإسرائيلي غير المعلن عنه، من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي ومساعدوه التعليق على هذه المسألة، وهذا ما فعله أيضاً البيت الأبيض.

والأحد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في ختام رحلته الدبلوماسية الأولى إلى واشنطن، «تحقيق جميع أهداف» الزيارة، وعلى رأسها الاتفاق مع الولايات المتحدة على وقف سباق التسلح النووي الإيراني.

وقال بينيت قبيل عودته إلى بلاده، بحسب بيان لمكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية «كان اللقاء دافئاً ومفيداً للغاية، تبلورت بيني وبين بايدن علاقة مباشرة وشخصية مبنية على الثقة. حققنا جميع الأهداف التي حددناها لهذه الزيارة، وحتى أكثر من ذلك».