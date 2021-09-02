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مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يطلق الملصق الرسمي لدورته الأولى

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مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يطلق الملصق الرسمي لدورته الأولى مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يطلق الملصق الرسمي لدورته الأولى

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كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية برئاسة الكاتب الصحفى قدرى الحجار عن الملصق الدعائي الخاص بدورة المهرجان الأولى التي تعقد في الفترة من 11- 16 سبتمبر المقبل.

وقالت الفنانة ندى الفقى، مصمم الملصق الدعائي للمهرجان «أردت أن يعبر التصميم عن هوية المهرجان الأصيلة من اتجاهين، أولهما الاتجاه البصري: من حيث استخدام ألوان تعبر عن الهوية الفرانكفونية، والثاني: تعبير الخلفية الزرقاء وذيل السمكة الرمزيان عن مدينة الاسكندرية.»

وأضافت «سعدت لتشريفي من قبل إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية بتصميم الملصق الدعائي لدورته التأسيسية، إذ أن لدي شغف خاص بالملصقات الدعائية للفعاليات السينمائية والأفلام».

يذكر أن اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية للفنانة ندى الفقي جاء من خلال تميزها الملحوظ في مشروع عملي بكلية الفنون التطبيقية خاص بتصميم بوستر دعائي لمهرجان سينمائي.

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