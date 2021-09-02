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أخضر الناشئين يواجه البوسنة والهرسك.. ضمن معسكر سلوفينيا

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أخضر الناشئين يواجه البوسنة والهرسك.. ضمن معسكر سلوفينيا أخضر الناشئين يواجه البوسنة والهرسك.. ضمن معسكر سلوفينيا
ضمن خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا

أخضر الناشئين يواجه البوسنة والهرسك.. ضمن معسكر سلوفينيا

يخوض السعودي لكرة القدم تحت 17 عاماً غداً الجمعة مباراته التجريبية الثانية، ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

ويلاقي "الأخضر" منتخب البوسنة والهرسك، في تمام الحادية عشرة صباحاً بتوقيت سلوفينيا (الثانية عشرة مساءً بتوقيت المملكة).

ميدانياً، عاود لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، أجروا خلالها مراناً استرجاعياً، عقب المباراة التجريبية أمس الأربعاء أمام منتخب البوسنة والهرسك، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 4-1.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الرابع، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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