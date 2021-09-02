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ألمانيا تربط تمثيلها الدبلوماسي في كابول بالأمن وحقوق الإنسان

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ألمانيا تربط تمثيلها الدبلوماسي في كابول بالأمن وحقوق الإنسان ألمانيا تربط تمثيلها الدبلوماسي في كابول بالأمن وحقوق الإنسان

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس إن بلاده على استعداد لاستئناف تمثيلها الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول إذا أوفت حركة طالبان بشروط محددة.

وقال ماس للصحفيين في سلوفينيا، حيث التقى بنظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف أفغانستان بعد انتهاء المهمة الدولية هناك واستيلاء طالبان على الحكم، "نريد أن نرى حكومة شاملة (في كابول) واحترام حقوق الإنسان الأساسية وحقوق النساء، ويجب ألا تصبح أفغانستان مجددا مرتعا للإرهاب الدولي".

وتابع قائلا "إذا تم الوفاء بتلك المتطلبات وسمح الوضع الأمني فنحن مستعدون لاستئناف وجودنا الدبلوماسي في كابول".
وعلى خلاف والصين، أغلق الاتحاد الأوروبي وأغلب الدول الغربية السفارات في كابول مما قلل فرص تلك القوى في التأثير المباشر على تشكيل أي حكومة جديدة هناك.

واتبع بذلك وزراء الخارجية النهج ذاته الذي اتبعه وزراء دفاع التكتل الذين عقدوا اجتماعا في وقت سابق من اليوم لإجراء محادثات ركزت أيضا على سبل منع الأزمات المماثلة من الخروج عن السيطرة في المستقبل.

وقال ماس "هناك واقع جديد في أفغانستان شئنا أم أبينا... ليس لدينا وقت للتأسي على جراحنا. إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يلعب دورا، وهو ما يجب أن نفعله، فعلينا التحرك بسرعة فائقة للتوصل لموقف مشترك فيما يتعلق بأفغانستان".

المصرى اليوم

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