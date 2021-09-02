«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه بعد أن نعبر عام 2021، من متوقع انحسار هذا الفيروس من ناحية الشدة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه لا بد من خلق حالة توازن، مشيرا إلى أنه لا بد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار المرض.

وتابع محمد عوض تاج الدين، أن الدولة بذت مجهودات كبيرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للدولة حتى نستطيع تطعيم أكبر قدر ممكن .

وأشار تاج الدين إلى أنه سيتم تطعيم كل العاملين بالمصالح الحكومية التي تتعامل مع الجمهور، وأيضا تطعيم العاملين بالعملية التعليمية. وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أنه متوقع ان نصل إلى تطعيم 40% من سكان مصر قبل نهاية هذا العام، مؤكدا ويوجد ما يقرب من 8 ملايين مواطن حصلوا على التطعيم ولا يوجد أي مضاعفات خطيرة من الحصول على اللقاح.

وتابع محمد عوض تاج الدين، أنه من طبيعة الفيروسات انها تتحور، مؤكدا أنه حتى في فيروس الإنفلونزا يتغير اللقاح كل عام. وأشار إلى أن، وباء كورونا عالمى منتشر بجميع أنحاء العالم وبعد أكثر من عام ونصف متوقع أن يحدث تحورات جدية ويوجد أكثر من 100 متحور.

وأكد مستشار رئيس الحمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه يتم متابعة تطورات الوضع بدقة في مصر والعالم، مؤكدا أن الفيروس مع الوقت يضعف والتحورات قد لا تكون شديدة، وقد يتحول إلى فيروس تنفسي عادي مثل باقي الفيروسات .