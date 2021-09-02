أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

Print
«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس «100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه بعد أن نعبر عام 2021، من متوقع انحسار هذا الفيروس من ناحية الشدة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه لا بد من خلق حالة توازن، مشيرا إلى أنه لا بد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار المرض.

وتابع محمد عوض تاج الدين، أن الدولة بذت مجهودات كبيرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، والحكومة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للدولة حتى نستطيع تطعيم أكبر قدر ممكن .

وأشار تاج الدين إلى أنه سيتم تطعيم كل العاملين بالمصالح الحكومية التي تتعامل مع الجمهور، وأيضا تطعيم العاملين بالعملية التعليمية. وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أنه متوقع ان نصل إلى تطعيم 40% من سكان قبل نهاية هذا العام، مؤكدا ويوجد ما يقرب من 8 ملايين مواطن حصلوا على التطعيم ولا يوجد أي مضاعفات خطيرة من الحصول على اللقاح.

وتابع محمد عوض تاج الدين، أنه من طبيعة الفيروسات انها تتحور، مؤكدا أنه حتى في فيروس الإنفلونزا يتغير اللقاح كل عام. وأشار إلى أن، وباء كورونا عالمى منتشر بجميع أنحاء العالم وبعد أكثر من عام ونصف متوقع أن يحدث تحورات جدية ويوجد أكثر من 100 متحور.

وأكد مستشار رئيس الحمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه يتم متابعة تطورات الوضع بدقة في مصر والعالم، مؤكدا أن الفيروس مع الوقت يضعف والتحورات قد لا تكون شديدة، وقد يتحول إلى فيروس تنفسي عادي مثل باقي الفيروسات .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030