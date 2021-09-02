العثور على جثة مجهولة طافية ببحر طنطا.. والأمن يكثف جهوده لتحديد هويتها

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عثر الأهالي بمنطقة طريق الملاحة بجوار نادي القضاة بطنطا على جثة شاب طافية على سطح المياه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة طافية في بحر طنطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف جهود البحث للتعرف على هوية الجثة، ومعرفة سبب الوفاة، ووجود شبة جنائية في الواقعة من عدمه، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.