جامعة الأقصر تشارك ببرنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بحلوان  

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تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، شاركت جامعة الأقصر، بفوج من معاوني أعضاء هيئة التدريس في فعاليات برنامج "إعداد القادة العام"، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان، والذي تضمن عقد عدة دورات تثقيفية وتأهيلية لمعاوني أعضاء هيئة التدريس هذا العام.

شارك من جامعة الأقصر في البرنامج الذي استمرت فعالياته في الفترة من 21 من أغسطس وحتى يوم 24 من نفس الشهر، كل من ؛ أبانوب عادل شنوده، معيد بكلية الفنون، وليد محمد فخرى عبد الجواد، معيد بكلية الألسن، أروى أحمد حسن، معيدة بكلية الألسن.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة على دعم الجامعة الدائم لتنظيم والمشاركة بالبرامج التدريبية التي تسهم في تنمية المهارات، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، إلى جانب المشاركة بالأنشطة التى تتضمن دورات تأهيلية وتثقيفية تثري المنظومة التعليمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة قادرين على تحقيق التنمية المجتمعية.