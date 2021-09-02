3.2 مليار جنيه فاتورة تكلفة التأمين الصحي الشامل الجديد في السويس

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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التامين الصحي الشامل، أن تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس بلغت أكثر من 3،180 مليار جنيه، والمقرر إطلاق المنظومة الجديدة بها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تشمل تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بالسويس، 2،100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المقرر انضمامها للعمل ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة، و630 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت الصحية، و450 مليون جنيه تكلفة التشغيل لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تكلفة إنشاء مستشفى الطوارئ الجديد بالعين السخنة والتجهيزات الطبية وغيرالطبية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لمصابي حوادث الطرق ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس.

وتابع السبكي: أنه من المقرر انضمام 34 منشآة صحية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس، منهم 5 مستشفيات، وهم «مجمع السويس الطبي، مستشفى صدر السويس، مستشفى التأمين الصحي بالسويس، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بالحميات، مستشفى طوارئ بالعين السخنة»، إضافة إلى 7 مراكز صحية، و22 وحدة صحة طب أسرة، لافتًا إلى أنه جاري تجهيز هذه المنشآت وفق أعلى المعايير الإنشائية، وبأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمة الطبية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو تحقيق حلم الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لكل المصريين بجودة عالمية، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بإنجاز المشروع وامتداده بكافة محافظات مصر، وضغط الجدول الزمني لتنفيذه في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصريين وتوفير التغطية الصحية الشاملة لهم بجودة وكرامة ودون تمييز تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر)، بما يتماشى مع بلوغ مصر أهدافها في التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030، وتحقيق تقدم في جميع المجالات منها الصحة والتعليم وكذلك المجالات الاقتصادية والتنموية .