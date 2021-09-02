«كشري» يعلن استمراره مع الإنتاج الحربي: هدفي التأهل للدوري الممتاز

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أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، انه عقد جلسة مع مسؤولى النادى واتفق على الاستمرار مع الفريق من أكل الصعود مرة أخرى إلى الدورى الممتاز.

وقال كشري في تصريحات إذاعية على إذاعة الشباب والرياضة: «اسعى إلى وضع خطة للانتاج الحربى من أجل التأهل مرة أخرى إلى الدورى الممتاز، ووضعت عدة شروط خلال جلستى مع مسؤولى النادى». وعن مصير مصطفى البدري: «تلقى عدة عروض في الفترة الاخيرة ولكن هناك طلبات للانتاج الحربى وسيتم حسم مصيره خلال الفترة المقبلة وهو لعب تحت قيادتي منذ تدريبي أسوان».