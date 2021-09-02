أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«كشري» يعلن استمراره مع الإنتاج الحربي: هدفي التأهل للدوري الممتاز

Print
«كشري» يعلن استمراره مع الإنتاج الحربي: هدفي التأهل للدوري الممتاز «كشري» يعلن استمراره مع الإنتاج الحربي: هدفي التأهل للدوري الممتاز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، انه عقد جلسة مع مسؤولى النادى واتفق على الاستمرار مع الفريق من أكل الصعود مرة أخرى إلى الدورى الممتاز.

وقال كشري في تصريحات إذاعية على إذاعة الشباب والرياضة: «اسعى إلى وضع خطة للانتاج الحربى من أجل التأهل مرة أخرى إلى الدورى الممتاز، ووضعت عدة شروط خلال جلستى مع مسؤولى النادى». وعن مصير مصطفى البدري: «تلقى عدة عروض في الفترة الاخيرة ولكن هناك طلبات للانتاج الحربى وسيتم حسم مصيره خلال الفترة المقبلة وهو لعب تحت قيادتي منذ تدريبي أسوان».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك