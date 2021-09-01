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«جوكر»..«جوجل» تحذف 8 تطبيقات أندرويد مصابة بفيروس يجعلك ضحية للاحتيال

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«جوكر»..«جوجل» تحذف 8 تطبيقات أندرويد مصابة بفيروس يجعلك ضحية للاحتيال «جوكر»..«جوجل» تحذف 8 تطبيقات أندرويد مصابة بفيروس يجعلك ضحية للاحتيال

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أكدت الشرطة البلجيكية أن شركة «جوجل» حذفت مؤخرا 8 تطبيقات من متجر «جوجل بلاي»، مشيرة إلى أنها نصحت المستخدمين الآن بإزالتها من هواتفهم دون تأجيل.

وذكرت صحيفة «إكسبريس» أنه يعتقد أن جميع هذه التطبيقات تشتمل على برنامج «جوكر» الضار الخطير.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج قادر على إحداث فوضى في أي هاتف يصيبه.

وبمجرد تثبيت البرنامج، فإنه يمتلك القدرة على تثبيت برامج التجسس الخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة.

وبإمكان هذه البرنامج تسجيل المستخدمين في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن.

وأشارت إلى أن بعض الضحايا وجدوا أنفسهم يسددون أكثر من 240 جنيها إسترلينيا في العام مقابل هذه الاشتراكات الاحتيالية.

وبحسب باحثين في شركة «كويك هيل سيكوريتي لاب» للأمن السيبراني، فإن فيروس جوكر يمكنه الوصول في وقت لاحق إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الأخرى على الهواتف الذكية.

«Auxiliary Message، وElement Scanner، وFast Magic SMS، وFree CamScanner، وGo Messages، Super Message، وGreat SMS، وTravel Wallpapers».

المصرى اليوم

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