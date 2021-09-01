تدشين مكتبة «أدباء نوبل» في الذكرى الـ15 لرحيل نجيب محفوظ

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أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قرارًا باستقبال زوار متحف نجيب محفوظ مجانًا، ابتداء من أمس الأول ولمدة أسبوع، بمناسبة الذكرى الـ15 على رحيل الأديب الكبير، نجيب محفوظ.

الأديب الراحل نجيب محفوظ

وقال الدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن الصندوق بصدد إقامة العديد من الفعاليات، بدأت أمس، بتدشين مكتبة «أدباء نوبل» بحضور سفيرة كولومبيا بالقاهرة، آنا ميلينا منيوس، التي أهدت المتحف أعمال أديب نوبل الكولومبى، جابرييل جارثيا ماركيز، كنواة لمكتبة تضم أعمال الأدباء الحاصلين على جائزة نوبل في الآداب، حيث يتم إهداء 26 عملًا لـ«ماركيز»، بينها 10 أعمال مترجمة للعربية، والبقية باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

متحف نجيب محفوظ

وتضم الفعاليات، كذلك، افتتاح معرض للكاريكاتير بعنوان «نجيب محفوظ بعيون الكاريكاتير» بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، ويضم 40 لوحة كاريكاتيرية من مختلف دول العالم، تحت إشراف الفنان فوزى مرسى، ويستمر حتى 9 سبتمبر الجارى.

متحف نجيب محفوظ

وأعلن منتدى الاستقلال الثقافى تنظيم احتفالية إلكترونية بـ«أديب نوبل»، حيث قال الدكتور جمال زهران، رئيس المركز، إن نجيب محفوظ هو النموذج الأروع في الإبداع العربى، فهو كاتب وطنى وإنسانى، قدم للمكتبة العالمية روايات وقصصًا لن تُنسى، ويأتى بدء نشاط المنتدى إلكترونيًّا بالاحتفال بذكرى وفاته (30 أغسطس 2006) نظرًا لأهميته الكبرى، ويجرى إنشاء مكتبة إلكترونية ستطلق قريبًا.

متحف نجيب محفوظ

ولد نجيب محفوظ في 11 ديسمبر 1911، ورحل عن عالمنا في أغسطس 2006، بعد رحلة طويلة من الإبداع، تمكن خلالها من أن يحصل على أفضل وسام عالمى، بفوزه بجائزة نوبل في الآداب عن ثلاثيته «بين القصرين» و«قصر الشوق» و«السكرية»، ورغم انحيازه للرواية، فقد أنتج عددًا من القصص القصيرة، إلّا أنه في كل أعماله الإبداعية حكى عن صراع الفلسفة التي درسها وحصل على الليسانس فيها، مع الأدب الذي يعشقه في كل أعماله، فيقول «كان علىّ أن أقرر شيئًا أو أُجن..

متحف نجيب محفوظ

ومرة واحدة قامت في ذهنى مظاهرة من أبطال أهل الكهف الذين صوّرهم (توفيق الحكيم)، و(البوسطجى) الذي رسمه (يحيى حقى)، والفلاح الصغير الذي لا يعرف من الدنيا أبعد من حدود عيدان الغاب المنتصبة على حافة الترعة في رواية (الأيام) لـ (طه حسين)، وأشخاص كثيرين من أبطال قصص محمود تيمور، كلهم كانوا يسيرون في مظاهرة واحدة، وقررت أن أهجر الفلسفة وأن أسير معهم».

متحف نجيب محفوظ

«محفوظ» الذي تربى في الجمالية، لأب لم يقرأ سوى القرآن طوال حياته، وأم كانت ابنة لشيخ أزهر، ترك الفلسفة الإسلامية وتفرغ للأدب، ووصل به الحال إلى اتهامه بالإلحاد وتعرضه لمحاولة اغتيال، بسبب كتاباته، ويقول عن القصة «إن الإبداع الفنى لا يتمثل في عمل أدبى كما يتمثل في أدب القصة، فهى أبرع فنون الأدب التي خلقها الإنسان المبدع في جميع العصور».

متحف نجيب محفوظ

«القاهرة الجديدة»، «خان الخليلى»، «زقاق المدق»، «السراب»، «بداية ونهاية»، «بين القصرين» «قصر الشوق» «السكرية».. هي روايات حملت واقعًا ممزوجًا بالخيال والإبداع، فلكل بطل من أبطاله صورة أو نموذج من الواقع زاد عليه «محفوظ» من تفاصيل خبراته وقراءاته، فقد عاش للأدب ومات عليه.

«عطية الله وأم كلثوم وفاطمة».. نساء أضأن حياة نجيب محفوظ

وزيرة الثقافة - صورة أرشيفية

«بالفعل عطية الله لى».. هكذا وصف الأديب العالمى، نجيب محفوظ، زوجته عطية الله إبراهيم، في أحد اللقاءات التلفزيونية، رغم رفضه الإعلان عن زواجه وإنجابه لابنتيه، فاطمة وأم كلثوم، لأكثر من 10 سنوات.

على الرغم من زواج نجيب محفوظ وهو في سن الـ43، إلا أنه أخفى حياته الشخصية عن أقرب المقربين، ولولا صلاح جاهين، لظل الأمر مجهولا حتى حصوله على جائزة نوبل، وحصوله عليها وهو في عمر الـ77، عندما تسلمت ابنتاه الجائزة بدلا عنه.

الأديب الراحل نجيب محفوظ مع أسرته

ورغم صورة المرأة في حكايات «محفوظ» إلا أن الواقع كان مختلفا، فطالما أكد دورها وأهميتها فقال: «لا يمكننى أن أنكر أن زوجتى تحملتنى كثيرًا وساعدتنى على تطبيق النظام الصارم الذي فرضته على حياتى، ووفرت لى جوا مكننى من التفرغ للكتابة، اخترت الزوجة المناسبة لظروفى، لم تنشأ بيننا قصة حب سابقة على الزواج، كنت فقط في حاجة إلى زوجة توفر لى ظروفا مريحة تساعدنى على الكتابة ولا تنغص حياتى».

الأديب الراحل نجيب محفوظ مع أسرته

وكان الأديب العالمى يخفى خبر زواجه حتى عن أمه، التي كانت ترتب لزواجه من قريبتها، فقد عاش حياة هادئة، واختار أن يبدأ حياته في عوامة على النيل، حتى انتقل لشقته بحى العجوزة، ومعه أسرته التي ضمت أم كلثوم وفاطمة، واختار اسميهما على اسم «أم كلثوم» التي عشقها وعشق صوتها، فحملت أحدهما اسمها الحقيقى «فاطمة» والأخرى اسم شهرتها «أم كلثوم».

ولانتشار خبر زواجه وإنجابه قصة، بطلها صلاح جاهين، عندما حدثت مشكلة بين إحدى بناته في المدرسة، مع فتاة أخرى، وكان والد تلك الفتاة جار صلاح جاهين لينتشر الخبر بعدها.

الأديب الراحل نجيب محفوظ مع أسرته

ومن المعروف أن شخصيات «محفوظ» الروائية، كانت تشبه بعضا من شخصيات واقعه، فقد كان نفسه واحدا منها، فكان أقرب لشخصية «ياسين ابن سى السيد أحمد عبدالجواد»، إذ عرف عنه في شبابه أنه من رواد الصالات والكباريهات ودور البغاء،

الأديب الراحل نجيب محفوظ مع أسرته

بعد قصص حبه الفاشلة، إلا أنه تحول عن ذلك كما تصفه ابنته فاطمة، والتى تؤكد أنه: «كان طيب وحنين وخايفة أقول ملاك، ولكنها الحقيقة، ولو كان فينا أي صفة حلوة تبقى من بابا».

«القعيد»: فتح متحف «محفوظ» مجانًا ضاعف أعداد الزوار

يوسف القعيد - صورة أرشيفية

قال الأديب يوسف القعيد، رئيس مجلس أمناء متحف نجيب محفوظ، إن متحف نجيب محفوظ «تكية محمد بك أبوالدهب»، قد شهد إقبالا من محبى نجيب محفوظ خلال الأسبوع الحالى، لافتا إلى أن قرار فتح أبواب المتحف مجانا للجمهور يعتبر قرارا حكيما ومسألة مهمة.

وأكد أن موقع المتحف الحالى هو أقرب مكان لمولد نجيب محفوظ، وهو ما يجعل رواده، من محبى نجيب محفوظ، يعيشون نفس أجواء مكان ولادته وتربيته ونشأته، لافتا إلى أن ضيوف المتحف، كانوا أفرادا ومجموعات تضم عائلات كاملة.

وأضاف أن الاحتفال بذكرى رحيل نجيب محفوظ الـ15 كان الأفضل منذ وفاته، فقد شهد اهتماما من جانب الكتاب والإعلام، وزاد عدد زوار المتحف، على الرغم من عدم انتهاء الدور الرابع.

وقال إن المتحف تنقصه إقامة فعاليات حية مع الجمهور، وتنظيم فعاليات وأنشطة مباشرة للجمهور، وبحضور الأدباء والمثقفين من كل مكان، وهو ما سيتم تنظيمه، بمجرد انتهاء شركة المقاولات من تطوير الدور الرابع، والذى لايزال العمل جاريا فيه.

وأشار إلى تسلمه والدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، 180 كتابا من أعمال جارسيا ماركيز، من سفيرة دولة كولومبيا، كنواة لتأسيس مكتبة أدباء نوبل، والتى من المقرر أن تضم كل أعمال أدباء نوبل. وأوضح أنه سيتم التواصل مع كل السفارات والكتاب الحاصلين على جائزة نوبل في الآداب لإثراء المكتبة بأعمالهم وأفكارهم خلال الفترة المقبلة.