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شاكوش يرد على رضا البحراوي : أنا راجل حر من بولاق الدكرور ..ومش بسكت عن الغلط ()

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شاكوش يرد على رضا البحراوي : أنا راجل حر من بولاق الدكرور ..ومش بسكت عن الغلط (فيديو) شاكوش يرد على رضا البحراوي : أنا راجل حر من بولاق الدكرور ..ومش بسكت عن الغلط ()

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رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على المطرب رضا البحراوي، وذلك بعد الأزمة التي حدثت بينها مؤخرا، وذلك خلال حفل جمع شاكوش والبحراوي وحمو بيكا في الساحل الشمالي يوم الجمعة الماضي.

وذكر «شاكوش» من خلال لايف عبرحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً:«صباح الخير على كل اخواتنا اللي بيحبونا واللي بنحبهم أنا طالع يا جماعة اتكلم في موضوع يخصني ويخص الأستاذ رضا البحراوي، هو طلع من شوية في لايف بيقول عليه كلام كتير، طب أول حاجة يا جماعة المفروض إن إحنا كان عندنا شغل في الساحل والمفروض إن أنا راجل عندي نمرة، مش ينفع إن أنا أطلع أغني وألاقي فرقة حاطة العدة بتاعتها في نمرتي، والأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخذ حقه مش ينفع إن أطلع الاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي».

وواصل «شاكوش» :«بلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجودة واللي مش عايزه يبقى مش موجود، وبعد ما خلصت أخر شغل، فرقة الأستاذ رضا البحراوي، طلعت على المسرح تاني ومش رضيت اتكلم، وأنا نازل حد فيهم من الفرقة راح شتمني وعاملي حركة كأنهم بيزفوني».

واختتم: «شاكوش» «وأنا نازل طبعا انا راجل شوفت كده انا راجل حر من بولاق الدكرور، ولما بشوف الغلط بعيني مش بعرف اسكت، وعمري في حياتي ما غلطت في حد ولا جبت سيرة حد ولا اتكلمت على حد، وبعد ما خلصت ونزلت لاقيت أستاذ رضا البحراوي طلع وبيقول هو فين شاكوش هو هرب ولا جرى أنا بصراحة كان نفسي فيه، لا يا بحراوي أنا ولا جريت ولا هربت أنا خلصت فقرة بتاعتي زي أي نجم بخلص وبروح بيتي».

المصرى اليوم

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