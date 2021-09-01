أخبار عاجلة

احتيال زوج .. سلمى أنجبت طفلين واكتشفت أن قسيمة الزواج مزيفة (فيديو) -
إبراهيم عبد الله : «اتحاد الكرة حاول يدي الدوري للأهلي.. والجبلاية عايزاه يكسب» -
«الداخلية» تقدم دليل إدانة اليوتيوبر أحمد حسن في واقعة التحرش «نص التحقيقات» -
نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور) -
إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام» -
محمد عمارة : التعاقد مع كيروش «قرار صائب».. ومدرب مصنف عالميًا -
مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة لوزيرة الصحة يطالب بوقف عمليات تغييير لون العيون: تسبب العمى

Print
طلب إحاطة لوزيرة الصحة يطالب بوقف عمليات تغييير لون العيون: تسبب العمى طلب إحاطة لوزيرة الصحة يطالب بوقف عمليات تغييير لون العيون: تسبب العمى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن مخاطر عمليات تغيير لون العيون التي يُجريها بعض الأطباء داخل مراكز العيون في .

وقالت «لاشين» في طلبها، إنه في الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة داخل المجتمع تحتاج إلى وقفة مجتمعية منا قبل أن تستفحل، يقبل عليها السيدات والفتيات، وهي عمليات جراحية لتغيير لون العيون يقوم بها عدد من الأطباء داخل المستشفيات الخاصة ومراكز العيون.

وأضافت أن هناك تحذيرات صادرة من أكاديميات طبية دولية، حذرت من مخاطر إجراء عمليات تغيير لون العيون، لما تسببه من أضرار خطيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى العمى، باعتبار هذا النوع من الجراحات الضارة وغير الآمنة ولا تراعي معايير الأمان والسلامة، وتحتاج إلى تكنولوجيا فائقة لم تصل إلى مصر بعد.

وتابعت أن عمليات تغيير لون العين، تجري عن طريق وضع «قزحية» صناعية بين «قزحية» العين والقرنية، إلا أن خطرها يكمن في أنها تعرض صاحبها لمخاطر الإصابة بالمياه الزرقاء بجانب الإصابة بضمور في العضل البصري للعين، ما يؤدى إلى نزيف متكرر يؤدي إلى فقدان البصر تماما.

وطالبت «لاشين» بتحذير واضح وصريح من وزارة الصحة، من مخاطر إقدام البعض على إجراء عمليات تغيير لون العيون، فضلًا عن تحذير أصحاب مراكز العيون من القيام بهذه العمليات الخطيرة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية