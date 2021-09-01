DS فرنسا تمنح وكيلها المصري لقب «الشركة الرائدة» في المبيعات والجودة للنصف الأول من 2021

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت شركة «دى إس للسيارات مصر»، وهى جزء من مجموعة شركات عز العرب للسيارات والمستورد الوحيد لسيارات دى إس في مصر، في تحقيق زيادة قياسية في المبيعات بلغت 136٪ خلال النصف الأول من عام 2021. وقد حظى هذا الإنجاز البارز باهتمام خاص واعتراف من مقر شركة دى إس للسيارات في فرنسا، حيث يأتى في وقت شهد العديد من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في مصر وخارجها، كما يعد إنجازًا على مستوى الأداء وشهادة على الشراكة الناجحة بين مجموعة عز العرب للسيارات وشركة دى إس للسيارات التي بدأت منذ عام 2018. وقد تم هذا التقدير من قبل إدارة العلامة التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا بالمقر الرئيسى لشركة دى إس للسيارات، حيث سلط هذا الإنجاز الضوء على الأداء الفائق لفريق دى إس للسيارات مصر من حيث أداء المبيعات والخدمات التي يتم قياسها من قبل شركات خارجية مستقلة.

يذكر أن الشراكة بين دى إس للسيارات ومجموعة عز العرب للسيارات قد أثبتت نجاحها من خلال نجاح علامة دى إس التجارية في تحقيق الشعبية الكبيرة في السوق المصرى، إذ أصبحت سيارات دى إس التي تتميز بتصميمات فرنسية فريدة من نوعها وجماليات وتقنيات حديثة، واحدة من السيارات المفضلة للعملاء المتميزين في مصر.

من جانبه قال مدير العلامة التجارية دى إس للسيارات للشرق الأوسط وأفريقيا: «إننى فخور للغاية بفريق العلامة التجارية دى إس مصر الذي تمكن من القيام بتحدى فريد وصعب يتمثل في الترويج لإسم العلامة التجارية دى إس في مصر وزيادة شعبيتها وظهورها في مثل هذا الوقت القصير».

ولقد علق الأستاذ محمد فؤاد، رئيس قطاع مبيعات دى أس DS مصر: «لقد حققنا مبيعات في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 40% من مبيعات القطاع الفاخر من C-SUV، كما نسعى دائما لزيادة تواجدنا في السوق المصرى وكذلك تعيين أكثر الكوادر إحترافية والتى تساعدنا على تقديم أفضل خدمة لعملاء العلامة الفرنسية الشهيرة للسيارات الفاخرة DS».

من جانب آخر يقول المهندس إيهاب علام، مدير عام علامة دى إس التجارية في مصر: «نحن نؤمن بشدة بعلامتنا التجارية دى إس، ونثق تمامًا أنه مع كل سيارة جديدة أو صالة عرض أو مركز خدمة جديد نفتتحه، تصبح علامتنا التجارية أكثر جاذبية لقطاع أكبر من العملاء، وهذا الاعتقاد الراسخ هو الذي يقودنا إلى مواصلة الإستثمار في صالات العرض ومراكز الخدمة، لترسيخ صورة وشعبية وسمعة علامتنا التجارية في مصر».

وعلى ذات الصعيد قال المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات: «نحن فخورون بفريق دى إس مصر، ونثق في الخطة الإستراتيجية التي أعدتها إدارة دى إس مصر بالتعاون مع إدارة دى إس للسيارات التي تشجع مجموعة عز العرب للسيارات على المزيد من الاستثمار لتحقيق المزيد من الإنجازات.»

جدير بالذكر أن مجموعة «عز العرب للسيارات» قد أنشأت مؤخراً صالة عرض ومركز خدمة في كايرو فستيفال سيتى مول، لخدمة عشاق وملاك سيارات دى إس في شرق القاهرة بشكل أفضل، بالإضافة لصالة العرض ومركز الخدمة في منطقة أبورواش بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، كما تخطط الشركة لتوسيع شبكتها من خلال مواقع مختلفة سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة. هذا وتوفر شركة دى إس مصر للسيارات حالياً الطرازين DS3 Crossback وDS7 Crossback في السوق المصرى.