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قال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تبدأ تطعيم الطلاب الجدد ضد فيروس كورونا المستجد، خلال إجراء الكشف الطبي للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، كما سيتم تطعيم الطلاب القدامى تدريجياً مع بداية العام الجامعى وفق ألية يتم تنفيذها بالتنسيق بين عمداء الكليات واللجنة المسئولة عن حملة التطعيمات بمستشفيات الجامعة.

وقال خلال اجتماع مجلس الجامعة أمس، إن الجامعة بدأت الأسبوع الماضي تطعيم منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالمقرات المخصصة لذلك بالمجمع الطبي ومجمع العلوم الإنسانية ونادي أعضاء هيئة التدريس وكلية الهندسة وكلية العلوم بالشاطبى، حيث بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الان ما يقرب من 3 آلاف فرد، داعيا إلى ضرورة الإستمرار في إتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المجتمع الجامعى وتحقيق الأمان للأسر المصرية.

ووافق المجلس على تفعيل أنشطة المركز التعليمي البيطرى، والمعمل المركزي، ومركز التحاليل الطبية، والعيادة البيطرية، بكلية الطب البيطري، لتصبح تابعة مباشرة للكلية وتخصيص إيرادها للصرف على العملية التعليمية بالكلية.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الشارقة، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومؤسسة Figure Network بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة منستير التونسية، واتفاق التمويل بين كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وكلية العمارة والتخطيط وتنسيق المواقع بجامعة كاسيل بألمانيا، واتفاق التعاون بين سان بطرسبرج بروسيا الإتحادية وجامعة الإسكندرية.

كما استعرض الدكتور على مسلم، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، منهجية إعداد وصياغة الخطة الإستراتيجية لجامعة الإسكندرية 2021/2025، وإنشاء «وحدة التخطيط الاستراتيجي» بغية تحقيق التكامل مع الخطط التنفيذية للدولة المصرية وتحقيق التكامل والتنسيق بين أهداف وخطط الجامعة وكلياتها ومعاهدها المختلفة.

ووافق المجلس على ترقية 24 عضو هيئة تدريس، 9 إلى وظيفة أستاذ، و15 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 26 مدرس، ومنح 56 درجة دكتوراة، و107 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

جامعة الاسكندرية: تطعيم 3 آلاف من منتسبيها ضد "كورونا" .. والبدء فى تطعيم الطلاب الجدد بإجراء الكشف الطبي للعام الجامعى الجديد (صور)