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سميحة أيوب: الصدفة خلتني سيدة المسرح العربي..وحلمي كان العمل راقصة باليه ()

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سميحة أيوب: الصدفة خلتني سيدة المسرح العربي..وحلمي كان العمل راقصة باليه (فيديو) سميحة أيوب: الصدفة خلتني سيدة المسرح العربي..وحلمي كان العمل راقصة باليه ()

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كشفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، أنها كانت تحلم أن تكون راقصة باليه ولكنها دخلت مجال التمثيل بالصدفة وذلك لأنه لم يكن في أكاديمية باليه في ذلك الوقت، متابعةً أن صديقة لها من المدرسة ذهبت إلى امتحان معهد الفنون المسرحية وذهبت معاها بعد أن خرجت من المدرسة في مرحلة الإعدادية، لتدخل إلى المجال بدون أي تحضيرات.
وقالت «أيوب» خلال حوارها إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، إنها فخورة بمشوارها الفني واستطاعت تقديم أدوارًا منوعة خلال رحلتها الحافلة، متابعة أن: «الصدفة هي اللي خلتني سيدة المسرح العربي».
رأت الفنانة أنه في الماضي كان الفنان يقدم الفن كرسالة ولكن حاليًا يقدمون الفن لكشف الأخطاء، وكلما زاد كشف الأخطاء زاد القبح، مشيرةً إلى أن هدف الفن هو أن يزيد الجمال وليس القبح والواقع ليس «الزبال والحواري وإبراز البلطجة».
وتعجبت سميحة أيوب: «ليه يشوف أبناءنا المثال السيء؟ هذا ليس عملنا، بل عملنا تنويري بالأساس، والأحياء الشعبية فيها ناس كويسين جدًا وبنطلعهم بتوع سكاكين وأطفالنا لسه صغيرين وزي السفنجة بيمتصوا أي حاجة، ليه نعلمهم القبح ده ونعلمهم الألفاظ السيئة دي»؟!
كما كشفت الفنانة أنها انفصلت عن الفنان محمود مرسي وكان بينهما ودًا وكذلك طفل وأنه ندم بعد الانفصال، متابعة: «في الوقت ده الانفصال بيبقى ضحيته الأطفال، وشغلي هو الرجل اللي مش هيديني ورقة الطلاق، والست ولا بتضحي بشغل ولا ببيتها».
ورأت «أيوب» أن الراحل فؤاد المهندس كان فنانًا رائعًا على جميع المستويات الإنسانية والفنية، وعظيم في آدائه وشخصيته وكان من أفضل الفنانين الذين عرفتهم السينما والفن، مشيرةً إلى أن فيلم «أرض النفاق» من الأعمال المحببة لها كثيًرا، وذلك لأن دورها فيه كان جديدًا عليها.
برنامج «من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في الساعة الحادية عشر مساءً.

المصرى اليوم

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