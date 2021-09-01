ختام «محكى القلعة»: 55 ألف مشاهد لـ16 ليلة فنية

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

«55 ألف مشاهد لـ16 ليلية فنية» نتاج مهرجان محكى القلعة فى دورته الـ29، التى اختتمت فعالياتها أمس، بقلعة صلاح الدين الأيوبى، فى أمسية فنية رائعة، وكان مدحت صالح بمصاحبة العازف العالمى عمرو سليم وأميرة الإيقاع نسمة عبدالعزيز أبطال الختام. المهرجان الذى عاد بعد توقف عام بسبب كورونا قد انطلق تحت شعار الفن للجميع، حيث تحولت قلعة صلاح الدين إلى حصن للدفاع عن الهوية والفن الراقى.

وقال الدكتور مجدى صابر، رئيس الأوبرا، إن المهرجان ضم 31 حفلا وأقيم على مدار 16 يوما متتالية، وحضره ما يزيد على 55 ألف مشاهد من مختلف الشرائح الاجتماعية، وكان للشباب النصيب الأكبر، حيث استمتعوا بألوان متنوعة من الفنون. ووجه التحية إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم التى دعمت إقامة المهرجان بعد توقفه لمدة عام، مشيرا إلى أن الفعاليات نجحت فى جذب قطاع عريض من الأجيال الجديدة. ولفت إلى أن الأصداء الإيجابية التى حققتها الدورة 29 من مهرجان القلعة عكست ارتفاع مؤشرات الوعى وأبرزت قدرة أبناء الوطن، خاصة الشباب، على انتقاء المواد الإبداعية الجادة، مؤكدا التزام الجمهور التام خلال العروض اليومية بالإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها لمواجهة الجائحة. وكان حفل الافتتاح قد شهد عرضا ضوئيا مبهرا.