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شوبير يكشف الموعد الجديد لمباراة السوبر الإفريقي

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شوبير يكشف الموعد الجديد لمباراة السوبر الإفريقي شوبير يكشف الموعد الجديد لمباراة السوبر الإفريقي

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة السوبر الإفريقي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية، إنه تقرر تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي، لتقام خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر المقبل، في الدوحة، وذلك بدلا من إقامتها في شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف: «الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أخطر الاتحاد المصري باستطلاع رأي النادي الأهلي، ونفس الأمر مع الاتحاد المغربي، وتم الاتفاق على تأجيل المباراة لتقام في شهر ديسمبر المقبل».

يذكر أن النادي الأهلي توج ببطولة السوبر الإفريقي الماضية على حساب نادي نهضة بركان المغربي، بعدما فاز عليه بهدفين نظيفين في الدوحة.

المصرى اليوم

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