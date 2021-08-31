«مكافحة كورونا»: الإصابات بالسلالة الجديدة أصبحت بـ «الحجم العائلي»

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا، إن تعديل برتوكول علاج كورونا ليس له علاقة بالمتحورات الجديدة، ولكنه يأتي في إطار وجود أبحاث علمية جديدة التي أثبتت فاعلية بعض الأدوية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى ببرتوكول علاجي لفيروس كورونا يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لكل الأشخاص، خاصة أن البرتوكول يعطى للمريض بناءً على تقييم الحالة.

وتابع «حسني»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، إن هناك بعض الأدوية التي أضيفت في البرتوكول مثل الأجسام المناعية، وهذا من شأنه أن يمنع الوفيات بنسبة 70%، خلاف إضافة بعض الأدوية المحفزة للمناعة.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا للوقاية من الإصابة في الموجة الرابعة، والعمل على الحصول على لقاح كورونا، خاصة أن جميع اللقاحات المتواجدة في مصر فعالة، ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

فيما قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن حدوث التحورات لفيروس كورونا هو أمر طبيعي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن مازال هناك 4 سلالات تقوم بدور البطولة في مسلسل الكورونا.

وأضاف «النادي» في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم الثلاثاء، أن الإصابات بالسلالة الجديدة الآن أصبحت بالحجم العائلى.

وأشار إلى أن سلالة دلتا ليست السلالة الأشرس، ولكنها الأسرع انتشارًا وتتشابه أعراضها كثيرًا مع سلالة كورونا الأصلية.

وفيما يتعلق بإعطاء جرعة ثالثة تنشيطية أوضح «الحديث عن جرعة ثالثة الآن هو بمثابة رفاهية بالنسبة لمصر، لأنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تطعيم جميع مستحقي الجرعتين الأولى والثانية».

وتابع: «الحديث عن جرعة معززة به نوع من التسرع الآن»، مناشدًا المصريين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح لدوره في تقليل أعراض الإصابات الشديدة أو مضاعفات الإصابة ويقلل من خطر دخول المستشفى أو الوضع على جهاز تنفس صناعي أو مخاطر الوفاة.