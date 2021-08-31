الشاعر روماني صبحي: الكلام الجميل يؤثر في المرأة في هذه الحالة

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قال الشاعر روماني صبحي، إن الكلام الجميل يؤثر في المرأة، خاصة إذا كان صادر من القلب، متابعًا: «المشاعر لما بتكون خارجة من القلب، بتوصل للقلب».

وتابع «صبحي»، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن بعض القصائد ناتجة عن علاقة معينة، وبعض القصائد الأخرى نتيجة إلهام يأتي في وقت معين، وليس لها أي علاقة، مشيرًا إلى ان والدته أثرت عليه بشكل إيجابي للغاية، خاصة أن تدعمه وتريده أن يكون أفضل.

وأضاف أن هناك الكثير من الشعراء الذين أثروا فيه مثل صلاح جاهين، وأحمد رامي، ومحمود درويش الذي كانت القضية الفلسطينية شغله الشاغل، معقبًا: «محمود درويش كان شاعر لديه رسالة».