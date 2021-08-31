استدعاء أحمد توفيق لمنتخب مصر بدلاً من شقيقه المصاب
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قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري استدعاء أحمد توفيق لاعب بيراميدز للانضمام لمعسكر المنتخب بعد مغادرة أكرم توفيق للإصابة و الوعكة الصحية التي أصابت عمر جابر خلال اليومين الماضيين وخضع على أثرها للراحة دون خوضه لأي تدريبات.
وتعرض أكرم توفيق لإصابة في الوجه أثناء مشاركته في مران المنتخب وأصطحب الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب اللاعب لإحدى المستشفيات لإجراء أشعه للإطمئنان عليه وإجراء الفحوصات الطبية اللازم