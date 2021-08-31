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"وزراء الداخلية العرب" تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها

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"وزراء الداخلية العرب" تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها "وزراء الداخلية العرب" تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها
أكدت أنه عمل إرهابي وجريمة حرب تستوجب المساءلة وملاحقة مرتكبيها

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية اليوم، التي حاولت من خلالها الاعتداء على مطار أبها الدولي، واستهداف المدنيين الأبرياء بطائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراضهما وتدميرهما.

وتفصيلاً، أكدت الأمانة في بيان من مقرها بالعاصمة تونس أن هذا العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي جريمة حرب توجب المساءلة وملاحقة مرتكبيها، مبينة أنه دليل بارز على إمعان هذه الميليشيات في تجاوزاتها ونهجها العدائي المنتهك لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تضامنها الكامل مع المملكة العربية العزيزة، ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات الإرهابية، والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأشادت بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية الملكية السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمجابهة تلك التهديدات، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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