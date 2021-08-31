أخبار عاجلة

"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء -
إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة) -
فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الشباب والرياضة يكرم محافظ مطروح

Print
وزير الشباب والرياضة يكرم محافظ مطروح وزير الشباب والرياضة يكرم محافظ مطروح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، مع إهدائه درع مهرجان برنامج talent بالعربي الموسم الاول، ضمن تكريم عدد من المحافظات المتميزة، وحصول محافظة مطروح على لقب أفضل محافظة حدودية في فعاليات الشباب.

جاء ذلك في احتفالية كبرى في ختام برنامج talent بالعربي الذي أقيم مساء الثلاثاء على مسرح وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من المحافظين والأدباء والمثقفين، والأستاذ خالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

وأقيمت فعاليات برنامج talent بالعربي للموهوبين على مستوى جميع انحاء الجمهورية بمراكز الشباب والأندية والمدارس والمعاهد الأزهرية، في المجالات الثقافية والفنية والادبية والرياضية والعلمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات

رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات

حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء

حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر بإيقافه عن الغناء

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة)

إصابات كورونا في ارتفاع وتقترب من الـ 400 حالة يوميًا .. (بيان وزارة الصحة)

فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب

فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب