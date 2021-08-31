وزير الشباب والرياضة يكرم محافظ مطروح

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كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، مع إهدائه درع مهرجان برنامج talent بالعربي الموسم الاول، ضمن تكريم عدد من المحافظات المتميزة، وحصول محافظة مطروح على لقب أفضل محافظة حدودية في فعاليات الشباب.

جاء ذلك في احتفالية كبرى في ختام برنامج talent بالعربي الذي أقيم مساء الثلاثاء على مسرح وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من المحافظين والأدباء والمثقفين، والأستاذ خالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

وأقيمت فعاليات برنامج talent بالعربي للموهوبين على مستوى جميع انحاء الجمهورية بمراكز الشباب والأندية والمدارس والمعاهد الأزهرية، في المجالات الثقافية والفنية والادبية والرياضية والعلمية.