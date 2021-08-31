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إطلاق العدد الأول من مجلة الشؤون العربية الأوراسية

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إطلاق العدد الأول من مجلة الشؤون العربية الأوراسية إطلاق العدد الأول من مجلة الشؤون العربية الأوراسية

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أصدر مركز الدراسات العربية الأوراسية الذي يرأسه الإعلامي عمرو عبدالحميد، العدد الأول من مجلة "الشؤون العربية الأوراسية" – عدد سبتمبر \ أكتوبر 2021.

وفي الكلمة الافتتاحية ، أشار عبد الحميد إلى أسباب إطلاق المجلة، قائلاً: "على مدى عقود طويلة، عانت العلاقات العربية- الروسية، سوءَ فهمٍ متبادلًا؛ لأسباب عديدة، من أهمها قلة المتحدثين بالروسية في المجتمعات العربية، إلى جانب الاختلافات في العادات وطريقة التفكير، حتى في أكثر الفترات التي كان يُعتقد خلالها ازدهار تلك العلاقات، وهو ما تُنبئنا به الوثائق المفرج عنها أخيرًا.

وأكد عبد الحميد أن هدف مجلة «الشؤون العربية الأوراسية»، إلى جانب دوريات «مركز الدراسات العربية الأوراسية» الأخرى، هو إتاحة الفرصة لكبار المفكرين السياسيين الروس المؤثرين على وجه الخصوص، ومن منطقة أوراسيا في العموم؛ لشرح وجهات نظرهم فيما يخص قضايا المنطقة، والسبل المناسبة لدعم العلاقات بين الجانبين وتطويرها، كما نتيح الأمر نفسه للمفكرين العرب في نسخة المجلة الصادرة باللغة الروسية.

ويتضمن العدد الأول من المجلة، مقالات لنخبة من أبرز الكتاب والمثقفين في منطقة أوراسيا أبرزهم ألكسندر دوغين، وفاليري كورفين، وناصر التميمي وحبيب فوعاني، وأرتيوم كيربيتشينوك.

ويتناول العدد الأول من المجلة، مستقبل ما بعد بوتين، والعلاقات الروسية ، وكذلك مستقبل العلاقات العربية الصينية، كما يتضمن العدد دراسة هامة للخبير العسكري الروسي ستانيسلاف ميزينتسيف والباحث السوداني عمر البشير الترابي حول إمكانية تجاوز الأزمة الراهنة بين وإثيوبيا حول سد النهضة، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى.

المصرى اليوم

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